Національна баскетбольна асоціація опублікувала список спортсменів, які матимуть змогу проявити себе на перегляді в найсильнішу лігу світу.

З 11-го по 18-те травня у Чикаго на арені Wintrust відбудеться драфт-комбайн – щорічна процедура вибору тридцятьма клубами НБА нових баскетболістів, які хочуть вступити до ліги. Серед 75 претендентів є й українець Максим Шульга.

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22-річний баскетболіст виступає за університет Співдружності Вірджинії. У березні він був визнаний гравцем року в Дивізіоні NCAA Atlantic-10 (його команда стала чемпіоном конференції в студентській лізі США, однак згодом вилетіла з плей-офф).

Нагадаємо, на драфт-комбайн спортсмени можуть потрапити лише за запрошеннями. Під час цього заходу гравці матимуть можливість потренуватися перед скаутами команд асоціації. Виступ спортсмена може вплинути на сприйняття, драфт-статус, зарплату і, зрештою, на кар'єру баскетболіста. Починаючи з 2024 року участь у заході є обов'язковою для того, щоб гравець мав право бути виставленим на драфт (який пройде з 26 червня).

До слова, востаннє українського баскетболіста на драфті обирали у 2018 році. Під № 44 Вашингтон обрав Іссуфа Санона, а через три піки Лейкерс забрали Святослава Михайлюка.

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