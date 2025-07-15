Епіцентр-Подоляни та Балта офіційно отримали опонентів в Кубку Виклику.

Відбулося жеребкування Кубка Виклику, в якому у наступному сезоні братимуть дві українські команди.

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Серед чоловіків Україну представить команда Епіцентр-Подоляни, яка зустрінеться в 1/64 фіналу з 13-разовим чемпіоном Кіпру Анортосіс Фамагуста.

Жіноча команда Балта з Одеської області також стартуватиме в 1/64 фіналу. Суперницями українок буде австрійський Айзенерц Трофаях. У разі виходу до 1/16 фіналу Балта зіграє з хорватським Запрешічем.

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