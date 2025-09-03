Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва провели свої матчі в 1/16 фіналу турніру ITF W75 в Австрії. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

ITF W75, Відень (Австрія), жінки, ґрунт, 1/16 фіналу

Лейре Ромеро Гормас (Іспанія, WTA № 123) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 270) – 2:0 (6:2, 6:4)

Іва Пріморац (Хорватія, WTA №400) – Катаріна Завацька (Україна, WTA № 477) – 0:2 (6:7 (5:7), 6:7(3:7))

Анастасія Соболєва після вильоту у кваліфікації US Open-2025 зазнала поразки на ґрунтовому турнірі у Відні. Українка майже без шансів поступилась іспанці Лейре Ромеро Гормас у двох сетах – 2:6 і 4:6.

А ось Катаріна Завацька пробилась у наступний етап турніру, вибивши хорватку Іву Пріморац. Двічі доля сетів вирішувалась на тай-брейку й обидва рази сильнішою ставала саме українка.

Цікаво, що в 1/8 фіналу в Завацької буде нагода помститися за Анастасію Соболєву. Гра між Лейре Ромеро Гормас та Катаріною відбудеться 4 вересня.

