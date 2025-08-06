Гонорари на Відкритому чемпіонаті США цього року будуть історично високими, повідомляє прес-служба турніру. Загальний призовий фонд сягне 90 мільйонів доларів. У 2024 році він становив 75 мільйонів, тобто зростання складе 20%.

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Чемпіони в чоловічому та жіночому одиночному розряді отримають по 5 мільйонів доларів. Це буде найбільша індивідуальна виплата в історії тенісу. Рік тому ця сума становила 3,6 мільйона – зростання буде 39%.

Збільшені виплати й для гравців, які будуть виступати у пізніх стадіях:

Фіналісти – 2,5 млн доларів (+39%)

Півфіналісти – 1,26 млн доларів (+26%)

Чвертьфіналісти – 660 тис доларів (+25%)

Учасники 1/8 фіналу – 400 тис доларів (+23%)

Переможці чоловічих, жіночих та змішаних пар на US Open-2025 вперше в історії отримають по 1 мільйону доларів.

Розмір призового фонду кваліфікації також збільшиться на 10%, що буде новим рекордом – 8 мільйонів доларів.

Основний турнір US Open-2025 відбудеться з 24 серпня по 7 вересня. Кваліфікація розпочнеться 18 серпня.

Як відомо, від України в основі Відкритого чемпіонату США на сьогодні гарантовано зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Світоліна та ще три українські тенісистки потрапили в основну сітку US Open-2025