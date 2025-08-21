Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева представлять Україну на кортах Нью-Йорка.

Українки вийдуть на старт Відкритого чемпіонату США 2025 року у першому раунді основної сітки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна побореться проти Анни Бондар з Угорщини. Цікаво, що у червні цього року у першому раунді Вімблдону українка також зустрічалася з угоркою – у двох сетах (6:3, 6:1) перемогла Світоліна.

На Марту Костюк на старті US Open-2025 чекає зустріч з Кеті Бултер з Великої Британії.

Даяна Ястремська у першому раунді зіграє проти так званої "нейтралки" з Росії Анастасії Павлюченкової.

Юлія Стародубцева в 1/64 фіналу зустрінеться з ще однією росіянкою Анною Блінковою, яка також має нібито "нейтральний" статус.

Перші зустріч стартового раунду Відкритого чемпіонату США відбудуться у неділю, 24 серпня.

