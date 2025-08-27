Стало відомо, з ким зіграють українські тенісистки на турнірі серед дуетів.

У Нью-Йорку відбулося жеребкування парного розряду US Open. Україну на цьому турнірі представлять п'ять тенісисток, повідомляє офіційний сайт WTA.

Костюк впевнено перемогла на старті US Open та вийшла у другий раунд

Жеребкування парного розряду US Open-2025



Надія Кіченок (Україна) /Алділа Сутжіаді (Індонезія) – Катержина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

Даяна Ястремська (Україна) / Аліша Паркс (США) – Кімберлі Бірелл (Австралія) / Олівія Гадецкі (Австралія)

Юлія Стародубцева (Україна) / Оксана Калашникова (Грузія) – Ульріке Ейккері (Норвегія)/ Ері Хозумі (Японія)



Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Вінус Вільямс (США) / Лейла Фернандес (Канада)

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Джессіка Боусас-Манейро (Іспанія) /Елізабетта Коччаретто (Італія)

Варто відзначити, що у стартовому турі Надія Кіченок зіграє проти дуету Катержини Синякової та Тейлор Таунсенд, які є першими сіяними на турнірі. Матчі парного розряду US Open розпочнуться 28 серпня.

Сіннер на US Open згадав смак перемог та розпочав захист титулу – Свьонтек влаштувала феєрію та знищила рекорд легенди