WTA оновив свій рейтинг. Які позиції посідають українські тенісистки – читайте в цій новині на "Футбол 24+".

В рейтингу жіночого тенісу відбулися зміни після результатів останніх тижнів. Українські тенісистки також дізналися свої позиції в оновленій таблиці WTA.

13. Еліна Світоліна (без змін)

27. Марта Костюк (+1 позиція)

31. Даяна Ястремська (+4 позиції)

63. Юлія Стародубцева (+10 позицій)

135. Ангеліна Калініна (-3 позиції)

177. Дарія Снігур (+16 позицій)

191. Олександра Олійникова (-15 позицій)

239. Анастасія Соболєва (-12 позицій)

268. Валерія Страхова (-7 позицій)

В топ-10 світового рейтингу відбулися невеличкі зміни. Медісон Кіз піднялася на 2 позиції, потіснивши американку російського походження Аманду Анісімову та китаянку Чжен Цінвень. Також в топ-10 піднялася екс-росіянка Єлена Рибакіна, яка зараз представляє Казахстан. Білоруска Соболенко і надалі перша.

1. Аріна Соболенко (нейтральна)

2. Коко Гофф (США)

3. Іга Свьонтек (Польща)

4. Джессіка Пегула (США)

5. Мірра Андрєєва (нейтральна)

6. Медісон Кіз (США)

7. Чжен Цінвень (Китай)

8. Аманда Анісімова (США)

9. Жасмін Паоліні (Італія)

10. Єлєна Рибакіна (Казахстан)

