Збірна України з сумо на ЧС-2025 / Федерація сумо України

Збірна Україна з сумо на чемпіонаті світу серед дорослих та юніорів U-18, що відбувся у місті Бангкок (Таїланд), вибороли 18 медалей, зокрема – по шість золотих, срібних та бронзових, повідомила Федерація сумо України.

Українець став рекордсменом із сумо в Японії – йому вдалось завоювати найпрестижнішу нагороду на 12 турнірі

Серед дорослих чемпіонами світу стали Святослав Семикрас (до 85 кг), Тетяна Караченко (до 73 кг), Карина Колеснік (до 80 кг), Іванна Березовська (понад 80 кг) та Ірина Пасічник (абсолютна вагова категорія). Золото серед юніорів виборола Валерія Іжаківська (до 75 кг).

Варто зауважити, що юніорська команда України зі здобутком у 1 золоту, 3 срібні та 4 бронзові медалі стала другою у загальному командному заліку чемпіонату світу.

Україна здобула 30 медалей на Кубку Європи з сумо, ставши першою в командному заліку: 13 з них – золоті