Марина Килипко та Яна Гладійчук не подолали кваліфікацію у стрибках з жердиною на чемпіонаті світу в Токіо.

Українські стрибунки з жердиною завершили виступи на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики, який триває у Токіо. Марина Килипко та Яна Гладійчук не змогли пробитися до фіналу змагань.

Для української команди сам факт участі був історичним – уперше за три роки дві спортсменки одночасно кваліфікувалися на світову першість. Килипко забезпечила собі путівку одразу після закриття рейтингу, а Гладійчук отримала шанс після перерозподілу квот.

У відборі за вихід у фінал боролися 34 спортсменки, розподілені на дві групи. Норматив для автоматичного проходу становив 4.70 м або ж місце у топ-12. Найближчою до успіху була Килипко: вона впевнено подолала 4.45 м, але на висоті 4.60 м тричі зазнала невдачі. Саме ця планка визначила остаточний склад фіналісток.

Для Яни Гладійчук турнір склався ще драматичніше. Українка зупинилася вже на стартовій висоті 4.25 м, не реалізувавши жодної зі спроб. Причиною стала травма гомілкостопу, якої вона зазнала під час розминки.

До фіналу відібралися 14 спортсменок, що подолали 4.60 м. Головною несподіванкою став виліт Вільми Мурто – бронзової призерки ЧС-2023. Не вийде на старт і бронзова медалістка Євро-2024 Моллі Кодрі – британка знялася через ушкодження гомілкостопу.

Фінал жіночих стрибків з жердиною на чемпіонаті світу-2025 відбудеться у середу, 17 вересня, о 14:10 за київським часом.

