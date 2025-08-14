Килипко підходила до змагань у статусі срібної призерки командного чемпіонату Європи, на якому вона показала свій найкращий результат за чотири роки (4,65 м). У Копенгагені українка стрибнула на 4,36 м, що дало змогу їй посісти друге місце. Переможницею етапу стала представниця Норвегії Лене Ретціус, її результат становить 4,51 м.

Українець здобув медаль у стрибках у висоту на етапі Континентального туру в Будапешті

У чоловічих змаганнях зі стрибків з жердиною брав участь срібний призер чемпіонату України Олександр Онуфрієв. Олександр здобув бронзу Континентального туру, показавши результат 5,46 м. Українець поступився лише італійцям Сімоне Бертоллі та Маттео Олівері. Онуфрієв стрибнув на однакову висоту з Олівері, однак італієць зробив меншу кількість помилок на попередніх планках.

Завдяки завоюванню медалей на етапі Континентального туру українські спортсмени отримали очки, необхідні для відбору на чемпіонат світу. ЧС-2025 з легкої атлетики пройде в Токіо з 13 по 21 вересня.

У Магучіх ледь не відібрали найкращий результат сезону на етапі Континентального туру