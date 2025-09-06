Марія Музичук та Андрій Волокітін не стали вітатися зі спортсменами з країни-агресора.

Музичук не потиснула руку росіянці Валентині Гуніній перед партією 2-го туру Grand Swiss у Самарканді. Про це Гуніна розповіла у своєму Telegram-каналі Шахматный поросенок.

Екс-президент Міжнародного союзу біатлоністів проведе найближчі роки у в’язниці – виявився винним у допомозі Росії

"Мені не потиснули руку. Ми з Анною Шухман обговорювали це перед туром. Хоча на технічному зібранні нічого такого не було", – написала шахістка.

Матч завершився перемогою Марії Музичук. Зазначимо, що Валентина Гуніна є п'ятиразовою чемпіонкою Росії та триразовою чемпіонкою Європи.

Крім того, ЗМІ ворожої країни повідомляють, що українець Андрій Волокітін та росіянин Ян Непомнящій не потисли руки, а лише розписалися на протоколі гри. Їхній матч завершився внічию.

До слова, турнір Grand Swiss триватиме до 16 вересня. Загальний призовий фонд змагань становить 855 000 доларів.

Легенда збірної Швеції назвав неповагою свій невиклик на Євробаскет – він грав в Росії у 2022 році