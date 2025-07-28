"Синьо-жовті" тріумфували на Євро-2025 з сучасного п'ятиборства.

Юрій Ковальчук та Данило Сич фінішували на другій сходинці у фіналі чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства, повідомляє прес-служба НОК України.

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У чоловічій естафеті українці успішно виступили в усіх видах змагальної програми, щоразу перебуваючи у трійці лідерів, що дозволило їм у підсумку здобути срібну медаль континентальної першості. До слова, напередодні Ковальчук став чемпіоном Європи в особистому заліку, виборовши історичну золоту нагороду для України.

Близькими до нагород у міксті були Ірина Бойченюк та Олександр Товкай, які у підсумку стали 4-ми. У жіночій естафеті Валерія Пермикіна і Ольга Клуннікова розташувались на 6-й позиції.

Нагадаємо, сучасне п'ятиборство – олімпійський вид спорту, який охоплює змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу (кросу).