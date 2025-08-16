Тетяна Біла та Анастасія Дерев'янко стали призерками Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду.

Українські спортсменки виступали в категорії легкої ваги. Тетяна Біла набрала 107.77 очок та здобула срібло змагань. Анастасія Дерев'янко стала бронзовою призеркою з результатом 105.45 балів.

Цікаво, що Тетяна та Анастасія підняли однакову вагу – 512.5 кг. Переможницею Всесвітніх ігор стала представниця Польщі Зузанна Кула. Вона встановила світовий рекорд (563 кг) та набрала 114.81 очок.

Нагадаємо, що 15 серпня золото змагань з паверліфтингу здобув Анатолій Новописьменний. Наразі Україна посідає третє місце у заліку Всесвітніх ігор-2025. Наразі "синьо-жовті" здобули 35 нагород: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.

