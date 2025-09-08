Збірна України з фехтування на візках вдало виступила на ЧС-2025, який проходив у Республіці Корея.

"Синьо-жовті" посіли третє місце у командному заліку чемпіонату світу, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Україна стала чемпіоном Європи з парафутболу – збірна здобула сьомий титул в історії

На світовій першості виступали спортсмени з 28 країн світу. Україна, яку представляли 13 парафехтувальників здобула 7 медалей – 2 золоті, 1 срібна та 4 бронзові. Такий результат дозволив нашій команді посісти третє місце у медальному заліку турніру.

Найбільшу кількість нагород на чемпіонаті світу здобув Китай – 28. Збірна Італії так само як Україна виграла 7 медалей, але здобула більшу кількість срібних нагород. Четверту сходинку заліку посіли "нейтральні" спортсмени.

Український легкоатлет став призером ЧЄ U-23 через 12 років – Україна отримала офіційне підтвердження