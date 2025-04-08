Збірна України з боротьби взяли участь у медальних фіналах чемпіонату Європи-2025, який проходить у Словаччині.

Андрій Свирид та Олексій Борута після поразок у чвертьфіналах у вагових категоріях 65 та 70 кг відповідно, отримали нагоду позмагатись за "бронзу" змагань у втішних раундах.

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Свирид розпочав свій змагальний день із перемоги над румуном Стефаном Команом – той так і не з'явився на поєдинок. А у вирішальному матчі українець програв чинному бронзовому призеру першості Алі Рахімзаде з Азербайджану. Він переміг із рахунком 4:0 та здобув свою четверту "бронзу" чемпіонатів Європи поспіль.

Олексій Борута у ваговій категорії до 70 кілограмів переконливо переміг поляка Матеуша Лущинські – 11:0. А от у вирішальному поєдинку він поступився торішньому віце-чемпіону Акакі Кемертелідзе з рахунком 2:6. Цікаво, що обидва борці збірної України претендували на свої дебютні медалі на рівні дорослих чемпіонатів Європи.

Україна також гарантувала собі представництво у сутичках за бронзу третього змагального дня середи, 9 квітня. Після поразки у чвертьфіналі безпосередньо до поєдинку за медаль відібрався вільник Андрій Джелеп, що виступає у вазі до 61 кг, і боротиметься за "бронзу" із "нейтральним" Дзмітриєм Шамелою.

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