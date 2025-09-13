"6 квітня 2013 року в Москві проходила біатлонна Гонка чемпіонів. І там мене запитали: чи можемо ми зробити чисту пробу брудною однієї української біатлоністки. Їхня естафетна команда напередодні Олімпіади в Сочі виглядала дуже сильною, особливо виділялися сестри Валя і Віта Семеренко. "Добре було б одну з них усунути. Як ти думаєш, ми можемо це зробити?".

Єдиний раз у житті я пошкодував, що не записав нашу розмову. За своє життя я зробив негативними сотні позитивних проб, але жодного разу не робив брудною чисту пробу. Вражений такою пропозицією, я сидів мовчки, ніби обмірковував свою відповідь. Але що там думати, треба обережно відмовити від цього задуму.

І я почав сіяти сумніви: по-перше, заборонена речовина обов’язково має пройти через організм спортсменки, в її сечі повинні бути присутніми метаболіти і кон’югати. По-друге, є ще одна небезпека – позазмагальний контроль: вона біатлоністка з міжнародного пулу тестування, і її в будь-який момент можуть взяти на раптовий позазмагальний контроль. Припустимо, ми призвичаїлися і щось підмішали у флакони А і Б, зробили пробу позитивною. Але може так статися, що буквально через день чи два за невідомим нам планом у неї відберуть пробу, яка виявиться негативною. Як тоді пояснити, що новий аналіз не виявив нічого з того, що ми підмішали в її попередню пробу? Жодних слідів! Це буде провал нашої операції, я не знаю, як із такої ситуації можна викрутитися", – написав Родченков у своїй книзі "Допінг. Заборонені сторінки".

До слова, на Олімпіаді-2014 жіноча збірна України у складі Олени Підгрушної, Віти Семеренко, Валі Семеренко та Юлії Джими виграла золоті медалі. Збірна Росії фінішувала другою, проте потім була дискваліфікована через допінг.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Сочі росіяни масово підміняли проби російських спортсменів, приховуючи сліди допінгу. У листопаді 2015 року Родченков був звинувачений незалежною комісією ВАДА – окрім умисного знищення понад тисячі проб (з метою приховування застосування допінгу російськими спортсменами) його також підозрювали у причетності до схеми вимагання грошей у спортсменів за приховування позитивних проб. В результаті скандалу він подав у відставку, а потім виїхав до США, побоюючись за свою безпеку. Він є учасником Федеральної програми США щодо захисту свідків.

