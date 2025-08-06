Українські баскетболістки в складі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з двома поразками виступили на європейській Універсіаді з баскетболу 3х3 та вибороли срібні нагороди, повідомляє ФБУ.

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Колектив, який очолював Юрій Процюк, на груповому етапі обіграв команди з Франції (13:6), Угорщини (14:12), Німеччини (20:11) та поступився колективу Університету Севільї (11:18).

В 1/8 фіналу українки переграли суперниць з китайського Хунаня (21:7), у чвертьфіналі здолали Лісабонській університет (12:11), а у півфіналі обіграли британський університет Валеніки. У фіналі українські баскетболістки знову зустрілися з командою Університету Севільї та не зуміли взяти реванш за невдачу у групі – 14:16.

За українську команду виступали Анжеліка Ляшко, Олена Бойко, Вероніка Космач та Анастасія Шепелюк.

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