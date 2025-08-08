Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук впевнено вийшли до фіналу змагань, а у вирішальному раунді отримали оцінку 28, 270 бала. Завдяки цьому результати українські спортсменки здобули срібні нагороди Всесвітніх ігор. До слова, медалі саме такого ґатунку вони здобули на чемпіонаті світу.

Переможницями змагань стали представниці Бельгії. Трійку найкращих замкнув дует з Португалії. Цікаво, що на чемпіонаті світу Чернявська та Вечерук також посіли друге місце, де їх випредили бельгійки.

Для України срібло в спортивній акробатиці стало другою нагородою на Всесвітніх іграх-2025. Першу медаль на цьогорічних змаганнях здобула каратистка Анжеліка Терлюга, яка теж стала другою. Варто відзначити, що цього року Чернявська та Вечерук також здобули чемпіонату Європи у багатоборстві серед сеньйорів.

