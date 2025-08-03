Збірна України з пляжного футболу зустрілась з Італією у другому етапі Євроліги-2025. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24+".

Євроліга-2025, 2-й етап, 3-й тур

Італія – Україна – 8:2

Україна вже кваліфікувалась до фінального раунду Євроліги-2025, але на черзі була зустріч з третьою найсильнішою збірною світу – Італією. "Скуадра адзурра" вже на 3-й хвилині повела в рахунку голом через себе в падінні, але Андрій Борсук класним ударом у кут зумів вирівняти становище. Італійці забили наприкінці тайму, але гол скасували, оскільки він стався за мить після сирени.

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Другий період почався з автогола України – Корнійчук зрізав м'яч у власні ворота. Але "синьо-жовті" знову відігрались – Дмитро Войтенко забив з центра поля! Але до перерви нічию не вдалось втримати – 2:3. Перед перервою Самойленка вилучили, чим Італія скористалась.

У рівних складах італійці забили і п'ятий м'яч, чим остаточно добили Україну. В третьому періоді Італія забила ще тричі у ворота наших співвітчизників.

Додамо, що дві перемоги у попередніх матчах дозволили збірній України потрапити до вісімки команд, які стануть учасниками Суперфіналу Євроліги-2025 у вересні в Італії.