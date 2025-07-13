23-річна волейболістка підписала контракт з угорським Капошваром, який тренує французький фахівець Венсан Лякомб. Про це повідомила прес-служба клубу.

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"Я обрала Капошвар, бо відчуваю, що це ідеальне місце для мого розвитку, нових викликів і щоденного навчання. Моєю силою вважаю позитивну енергію, і думаю, вболівальники швидко це помітять. Моя мета – постійно розвиватися у Капошварі, стати найкращою версією себе та здобути цінний досвід із командою.

А вболівальникам хочу сказати: ми граємо для вас, з вами й заради вас. Саме ваша підтримка дає нам силу. Давайте разом зробимо цей сезон великим для Капошвара, рухаючись від матчу до матчу", – цитує Федик прес-служба угорського клубу.

Марта Федик розпочала свою професійну кар’єру у 2019 році в тернопільській Галичанці, з якої у 2022-му перебралася до Прометея. У складі клубу з Кам'янського Марта стала чемпіонкою України. У 2023 році гравчиня вже виступала за дніпровську Аланту, з якою виграла срібло чемпіонату. Сезон 2024/25 Федик провела у казахстанському Берелі. У складі цієї команди українка виборола срібло національної першості.

Капошвар посів третє місце за підсумками минулого сезону чемпіонату Угорщини. Восени команда стартує в європейському Кубку виклику.

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