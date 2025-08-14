Прес-служба братиславського Слована оголосила про підписання контракту з українською волейболісткою Марією Капланською. Деталі угоди не повідомляють.

Слован є чинним чемпіоном та володарем Кубка Словаччини. У минулому сезоні Капланська виступала за французький Кемпер Воллей 29. Перед цим Марія грала за чернівецьку Буковинку, а з 2020 по 2023 рік захищала кольори Прометея.

Наразі 21-річна волейболістка перебуває у розташуванні жіночої збірної України, яка готується до матчів чемпіонату світу 2025 року, який пройде у Бангкоку (Таїланд).

