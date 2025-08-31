Вікторія Ус завоювала срібло на етапі Кубка світу з веслувального слалому у Тацені.

Веслувальний слалом. Кубок світу, Тацен. Каное-слалом, жінки

1. Елена Лілік (Німеччина) – 86.86 секунд

2. Вікторія Ус (Україна) – 87.78 сек

3. Кімберлі Вудс (Велика Британія) – 88.19 сек

32-річна українська веслувальниця Вікторія Ус здобула дебютну медаль у нинішньому сезоні Кубка світу з каное-слалому. Змагання відбувалися у словенському Тацені й стали передостаннім етапом турніру.

Ус упевнено подолала кваліфікацію й пробилася до фіналу, де зуміла піднятися на друге місце. Її результат склав 87.78 секунд – українка поступилася переможниці змагань, німкені Елені Лілік, менш ніж на секунду.

Цікаво, що за чистим проходженням дистанції швидшими були також британка Кімберлі Вудс та бразилійка Ана Сатіла, але вони заробили штрафи за торкання воріт, що відкинуло їх нижче у підсумковому протоколі. У підсумку Вудс замкнула трійку призерів.

Для Ус ця нагорода стала вже дев’ятою у кар’єрі на етапах Кубка світу та четвертою саме в дисципліні каное-слалом. Однак українка досі не має перемог на найпрестижнішому рівні, обмежуючись срібними та бронзовими відзнаками.

Завершальний етап Кубка світу відбудеться з 4 по 7 вересня у німецькому Аугсбургу, де Ус матиме ще одну нагоду замахнутися на історичне "золото".

