Велоспорт. UCI етап Кубка світу у маунтенбайку на вибування, жінки

1. Марія Сухопалова (Україна) – 1:51.55 хв

2. Маріон Фромбергер (Німеччина) – 1:53.06 хв

3. Марсела Ліма (Бразилія) – 1:53.32 хв

Українська велогонщиця Марія Сухопалова стала першою на етапі Кубка світу з маунтенбайку в елімінаторі, що відбувся в Бразилії. До нього наша землячка підходила на другому місці загальному заліку (після 4 заїздів) – в її доробку була одна перемога на першому етапі в Душанбе.

У кваліфікації, яка передувала гонці, Сухопалова стала першою, відібравшись до півфіналу. У боротьбі за вихід до основного змагання Марія обійшла бразилійку Луїзу Коккуззі на 0,03 секунди.

У вирішальному заїзді українка фінішувала з часом 1:51.55 хвилини. Найближчу конкурентку, якою стала німкеня Маріон Фромбергер, Марія випередила на 2,51 секунди. Топ-3 замкнула бразилійка Марсела Ліма.



Окрім перемоги на двох етапах Кубка світу у доробку Сухопалової чемпіонство світової першості в цій дисципліні. У загальному заліку Кубка світу Сухопалова після 5 етапів надалі йде на другій позиції – відставання від Фромбергер складає 140 балів. Ліма в Кубку світу посідає лише дев’яту позицію.