Напередодні Відкритого чемпіонату США Стародубцева візьме участь у турнірі WTA 250 в Клівленді, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

У першому раунді Юлія зустрінеться з американкою Енн Лі (WTA № 64). Раніше Стародубцева двічі грала проти Лі, рахунок протистоянь – 1:1. У разі перемоги в першому турі, українка зустрінеться з представницею США Івою Йовіч або з "нейтральною" Анастасією Потаповою.

Юлія Стародубцева є єдиною українською тенісисткою на цьому турнірі. Змагання в Клівленді пройдуть з 17 по 23 серпня. Вже 24 серпня розпочнеться US Open-2025, на якому Стародубцева виступить у основному раунді.

