Українська тенісистка зіграє на турнірі WTA 250 перед US Open-2025
Юлія Стародубцева (WTA № 63) позмагається на турнірі в Клівленді (США).
Напередодні Відкритого чемпіонату США Стародубцева візьме участь у турнірі WTA 250 в Клівленді, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.
У першому раунді Юлія зустрінеться з американкою Енн Лі (WTA № 64). Раніше Стародубцева двічі грала проти Лі, рахунок протистоянь – 1:1. У разі перемоги в першому турі, українка зустрінеться з представницею США Івою Йовіч або з "нейтральною" Анастасією Потаповою.
Юлія Стародубцева є єдиною українською тенісисткою на цьому турнірі. Змагання в Клівленді пройдуть з 17 по 23 серпня. Вже 24 серпня розпочнеться US Open-2025, на якому Стародубцева виступить у основному раунді.
