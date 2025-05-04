Олександра Олійникова тріумфувала на змаганні серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

ITF W35, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), ґрунт, фінал

Олександра Олійникова (Україна, WTA №259) – Даліла Спітері (Італія, WTA №500) – 2:1 (5:7, 6:2, 6:2)

Українка тріумфально вийшла у фінал 30-тисячника ITF в Італії, розтрощивши іспанку

У фіналі турніру ITF W35 зустрілися Олександра Олійникова та італійка Даліла Спітері. В надважкому поєдинку, який тривав 2 години 33 хвилини, перемогу вирвала українська тенісистка.

Перший сет проходив у рівні боротьбі, але наприкінці удача посміхнулася Спітері. У підсумку вона забрала дебютну партію з рахунком 7:5.

Але українка не планувала здаватися навіть після такої прикрої поразки в першому сеті. Друга партія перетворилась на справжнє побиття господарки корту – 6:2 на користь Олійникової.

Вирішальний сет закінчився з ідентичним рахунком, завдяки якому українська тенісистка святкувала свою дебютну перемогу в поточному тенісному сезоні. Звитяга у фіналі принесла українці 30 тисяч доларів.

Додамо, що Олександра Олійникова провела у своїй кар'єрі вже 12 вирішальних матчів на рівні ITF та завоювала 7 трофеїв.

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