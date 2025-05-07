Олександра Олійникова продовжує впевнену серію на турнірах ITF у Санта-Маргеріта-ді-Пула.

ITF W35, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), ґрунт, перше коло

Олександра Олійникова (Україна, WTA №274) – Рамоне Лонгевілль (Бельгія, WTA №1086) – 6:3, 6:0

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У стартовому матчі змагань категорії W35 українка не залишила шансів бельгійці Рамоне Лонгевілль, обігравши її з рахунком 6:3, 6:0 за 67 хвилин.

Олійникова, сіяна другою на турнірі, провела майже бездоганний поєдинок – здійснила один ейс, не припустилася жодної подвійної помилки і реалізувала п’ять брейк-пойнтів.

Бельгійка не змогла нав’язати боротьбу: нуль ейсів, три подвійні і жодного шансу взяти подачу суперниці.

У другому раунді українка зустрінеться з господаркою турніру Алессандрою Маццолі. Минулого тижня Олійникова вже здобула титул на цьому ж італійському корті.

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