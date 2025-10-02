Дар’я Снігур провела другу зустріч на турнірі серії WTA W75 у столиці Словаччини. Результат та звіт зустрічі – у цій новині "Футбол 24+".

WTA W75, Братислава (Словаччина), хард, 1/8 фіналу

Юліє Паштікова (Чехія, WTA № 834) – Дар’я Снігур (Україна, WTA № 184) – 2:6, 4:6

Українка здобула переконливу перемогу на турнірі в Братиславі – для тріумфу вистачило 56 хвилин

Українська тенісистка Дар’я Снігур, маючи другий номер посіву, здобула другу переконливу перемогу на кортах Братислави. У першому раунді вона за 56 хвилин знищила представницю Польщі Джіну Файстель (6:1, 6:3).

Матч із чеською тенісисткою Юліє Паштіковою також склався для Снігур легко. На корті суперниці провели 67 хвилин та зіграли два сети – обидва українка виграла: спочатку віддавши два гейми, а потім чотири.

В 1/4 фіналу на Дар’ю Снігур очікує зустріч з Катаріною Кужмовою (WTA № 382) зі Словаччини.

