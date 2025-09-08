WTA 125, Любляна (Словенія), грунт, перше коло

Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 267) – Крістіна Новак (Словенія, WTA № 821) – 7:6(3), 6:1

У першому колі турніру Анастасія Соболєва здолала володарку вайлд-кард Крістіну Новак. Перший сет українка виграла лише на тай-брейку, але другу партія завершилася розгромом для словенки – 6:1.

Гра тривала 1 годину 32 хвилини. За матч Соболєва двічі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 брейк та 7 разів помилилася на подачі. Це була перша зустріч тенісисток.

Соболєва перервала чотириматчеву серію поразок, до цього вона востаннє вигравала у липні на змаганнях ITF W75 у Чехії. У наступному раунді Анастасія зіграє з бельгійкою Ганне Вандевінкель (WTA № 169), яка є шостою сіяною на турнірі.

