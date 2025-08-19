ITF J100, Краків (Польща), жінки, пари

Софія Бєлінська (Україна) / Теа Ковачевіч (Боснія і Герцеговина) – Софія Бархацова (Словаччина) / Стелла Цинканикова (Словаччина) – 7:5, 6:2

Українська тенісистка Софія Бєлінська разом із Теа Ковачевіч із Боснії і Герцеговини стала переможницею юніорського турніру серії ITF J100 – Charlie Berszakiewicz Memorial. У фіналі змагань у Кракові Бєлінська та Ковачевіч обіграли словацьку пару Софія Бархацова / Стелла Цинканикова, яка була другою сіяною.

У першому сеті довелось постаратися, аби дотиснути опоненток, натомість у другому вони здались фактично без бою.

Нагадаємо, шлях до титулу українки виглядав наступним чином:

R1: BYE

R2: Агата Конарська / Юлія Шчержек (Польща) – 6:1, 6:1

QF: Лєна Кароліна Горнецка / Анна Скорупська (Польща) – 2:6, 6:1, 10:5

SF: Антоніна Сночовська / Антоніна Заплава (Польща) – 4:6, 7:6(1), 10:6

FR: Софія Бархацова / Стелла Цінканікова (Словаччина, 2) – 7:5, 6:2

Для 14-річної Бєлінської це вже четвертий титул ITF Juniors у парному розряді та третій у цьому році. Наприкінці липня Софія разом із Віолеттою Скрип здобула чемпіонство Європи U-14 у парному розряді.

