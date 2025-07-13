Олександра Олійникова перемогла у фіналі турніру серії ITF W75. Результат зустрічі та звіт про неї читайте у цій новині "Футбол 24+".

ITF W75, Гаага, ґрунт, фінал

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 193) – Джессіка П'єрі (Італія, WTA № 381) – 6:1, 6:3

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Це була перша в історії зустріч суперниць. Олійникова виграла свій найбільший трофей в кар'єрі.

Олександра, маючи п’ятий номер посіву, впевнено розпочала фінал. У першій партії вона двічі зробила брейк суперниці та вийшла вперед 5:0. Лише після цього Олійникова віддала італійці одне очко, а далі закрила сет на свою користь.

У першому геймі другого сету українка мала брейк-пойнт, але П’єрі його відіграла. Втім, українка одразу рахунок зрівняла, з другої спроби зробила брейк, повела у рахунку та розвинула свою перевагу – 4:1. Доля фіналу та трофею була вирішена.

Фінальна зустріч тривала 1 годину 22 хвилини.

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