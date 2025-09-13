Українська тенісистка Адріана Ткаченко у парі з Ірем Кюрт із Туреччини виграла парний розряд на турнірі серії ITF W15 у Кайсері (Туреччина).

У фіналі Ткаченко та Кюрт зустрілися з третьою сіяною парою Коко Босман / Дефне Чирпанли (Нідерланди / Туреччина). Зустріч, яка тривала півтори години Адріана та Ірем виграли у двох сетах – 6:3, 7:6 (7:2).

Ткаченко та Кюрт у матчі програли три гейми на своїй подачі та зробили суперницям чотири брейки.

18-річна Адріана Ткаченко вперше в кар'єрі зіграла у фіналі професійного турніру та одразу здобула перемогу. Успіх у Кайсері приніс українці 478 доларів призових та 15 залікових очок у парний рейтинг Жіночої тенісної асоціації.

