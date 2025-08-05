Олександра Олійникова та Теодора Костовіч на турнірі WTA 75 в Амштетені зустрілися у 1/16 фіналу. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 75, Амштетен (Австрія), ґрунт, 1/16 фіналу

Теодора Костовіч (Сербія, WTA № 343) – Олександра Олійникова (Україна, WTA № 176) – 7:5, 3:6, 6:3

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Олійникова мала п'ятий номер посіву, тому вважалася фавориткою зустрічі, але свій статус не підтвердила. Вона програла в трьох сетах за 2 години 40 хвилин.

Після поразки в першому сеті українка взяла другу партію і, здавалося б, повернулася в гру. Однак у вирішальному сеті ініціатива знову опинилася на боці тенісистки із Сербії і вона забрала партію, а з нею – і всю зустріч.

В 1/8 фіналу Костовіч зустрінеться або з італійкою Енолою К'єзою (WTA № 727), або з представницею Австрії Ліллі Таггер (WTA № 519).

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