ITF W75, Гаага, грунт, 1/2 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 193) – Гіомар Марістані Сулета Де Реалес (Іспанія, WTA № 189) – 6:2, 6:3

Олійникова з камбеком пробилася у півфінал турніру ITF у Гаазі

Олійникова, яка має п’ятий номер посіву, на шляху до фіналу здобула впевнену перемогу над представницею Іспанії Гіомар Марістані Сулетой Де Реалес (№ 4 посіву) у двох сетах.

Зустріч тривала 1 годину 22 хвилини. Українка домінувала як у першому сеті, так і у другому. Першу партію вона виграла з трьома брейками, а свою подачу не втримала один раз. У другій партії переможний для Олійникової розклад знову повторився.

Олійникова зіграє у четвертому фіналі у 2025 році та спробує завоювати третій трофей. Майбутній фінал буде для Олександри найбільшим у кар’єрі.

Суперницею українки по вирішальній зустрічі турніру буде або представниця Туреччини Іпек Оз (WTA № 326), або італійська тенісистка Джессіка Пієрі (WTA № 381).

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