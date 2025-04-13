Катаріна Завацька та Ален Авідзба завершили стосунки, які тривали протягом 7,5 років.

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"Любила тебе дуже. Дякую за все. Наша любовна казка підійшла до кінця", – написала тенісистка в Instagram. Варто додати, що у грудні 2023 року пара оголосила про заручини.

Нагадаємо, Ален Авідзба є колишнім російським тенісистом, який завершив свою професіональну кар'єру попри досить юний вік (25 років). До слова, Катаріна Завацька разом із Надією Кіченок допомогли збірній України перемогти Швейцарію у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

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