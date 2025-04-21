Україна втратила одну тенісистку ще до старту змагань в Іспанії.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка у світовій класифікації посідає 65-ту сходинку, не виступатиме на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді, повідомляє Великий теніс України.

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За інформацією джерела, 28-річна спортсменка відмовилась від участі через хворобу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в основній сітці престижного турніру, який відбудеться з 22 квітня по 4 травня, боротимуться одразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ще дві наші землячки – Юлія Стародубцева та Дарія Снігур – спробують пробити туди через сито кваліфікації.

До слова, у першому колі "тисячника" в Мадриді Калініна мала зіграти проти румунки Ірини-Камелії Бегу (WTA № 74). Тепер місце українки в основній сітці займе "лакі-лузер", тобто тенісистка, яка програє у фіналі кваліфікаційних змагань.

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