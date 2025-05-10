Олександра Олейникова вийшла у фінал ґрунтового турніру ITF W35 в Італії.

ITF W35, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), ґрунт, 1/2 фіналу

Тетяна П'єрі (Італія, WTA №390) – Олександра Олійникова (Україна, WTA №274) – 2:6, 3:6

Олійникова оформила чергову перемогу і пробилася у чвертьфінал ITF W35 в Італії

У півфіналі змагань Олійникова, маючи другий номер посіву, обіграла італійку Тетяну П'єрі (4-й номер посіву). Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину.

Українка зробила суперниці шість брейків (4 – у першому сеті). Перемогу вона оформила першим же матчболом.

У фіналі Олійникова зустрінеться або з представницею Італії Далілою Спітері (WTA №507), або з 36-річною "нейтралкою" Єкатериною Макаровою, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 у парі.

У перших числах травня українка в тому самому Санта-Маргеріта-ді-Пула виграла титул. Пізніше WTA позбавила її рейтингових очок за перемогу, звинувативши в порушеннях правил заявки.

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