Лише Олександра Олійникова змогла пробитись до наступної стадії турніру в Словенії.

ITF W75, Копер (Словенія), 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 268) – Єкатерина Макарова (Росія, WTA № 220) – 7:6, 6:2

Сільвія Амброзіо (Італія, WTA № 351) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 216) – 6:2, 3:0 (відмова Соболєвої)

Клерві Нгунуе (США, WTA № 242) – Катаріна Завацька (Україна, WTA № 262) – 6:3, 6:2

Кіченок вилетіла з турніру у Штутгарті, невдало стартувавши в парному розряді проти росіянки

Одразу три українки стартували на турнірі ITF W75 у Словенії з призовим фондом 60 тисяч доларів. І лише одна з них змогла пробитись до 1/8 фіналу змагань. Олександра Олійникова змогла обіграти росіянку Єкатерину Макарову, здобувши вольову перемогу. Українка програвала 0:5 у першому сеті, проте змогла оформити камбек і здолати суперницю.

Анастасія Соболєва у дуелі з італійкою Сільвією Амброзіо не змогла дограти другу партію і відмовилася від продовження боротьби. А Катаріна Завацька у двох сетах поступилась американці Клерві Нгунуе.

У боротьбі за чвертьфінал Олійникова зіграє проти хорватки Тари Вюрт, яка у світовій класифікації посідає 263-ю сходинку.

Ястремська разом зі своєю кривдницею зупинилась за крок від півфіналу в Штутгарті – до камбеку було зовсім близько