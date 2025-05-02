Баскетбольна команда Ніко-Баскет офіційно поповнить склад української Суперліги, повідомляють МикВісті.

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В еліті нова команда виступатиме з нового сезону. Зазначається, що переговори з Федерацією баскетболу України вже відбулись.

Нагадаємо, МБК Ніко-Баскет було засновано у 2016 році. У поточному сезоні команда завоювала срібні медалі Вищої ліги України, поступившись першим місцем Харківським Соколам.

До слова, раніше у Суперлізі вже виступала команда з Миколаєва. 17 лютого 2022 року МБК Миколаїв провів свій останній матч в українській Суперлізі – через загрозу початку повномасштабної війни легіонери баскетбольного клубу хотіли залишити країну ще до цієї гри, але все ж взяли участь у ній.

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