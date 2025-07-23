Влада Харькова опинилась за крок від фіналу світової першості.

Українська шпажистка Влада Харькова вийшла у півфінал чемпіонату світу з фехтування, який триває у Тбілісі. 28-річна спортсменка в 1/4 фіналу здолала француженку Елоїз Ванріссель з рахунком 15:14.

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Поступаючись 11:14, француженка за 0,01 секунди до завершення основного часу зуміла зрівняти рахунок, але українка таки дотисла суперницю, забезпечивши собі першу в кар'єрі медаль чемпіонату світу.

У півфіналі суперницею Влади стане південнокорейська фехтувальниця Сон Се Ра.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Харькова впевнено перемогла віце-чемпіонку світу серед юніорок та срібну медалістку чемпіонату Європи-2024 у складі команди Угорщини Бланку Віраг Надь (15:9).

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