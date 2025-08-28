Розслідування підривів трубопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", які сталися у 2022 році, несподівано торкнулося теми спорту.

Серед сімох фігурантів справи є Валерія Т. – 40-річна професійна дайверка, йдеться у матеріалі ZEIT. Раніше вона викладала у київській школі дайвінгу разом із двома іншими підозрюваними – Володимиром С. та Євгеном Ю.

Джерело стверджує, що саме рішучість Валерії зробила операцію можливою, оскільки решта екіпажу вже була готова відмовитися від задуму через погану погоду. Жінка є рекордсменкою України з глибоководних занурень (104 метри). Глибина трубопроводів "Північних потоків" – близько 80 метрів.

Додамо, що ордер на арешт підозрюваних видали ще у 2024 році, однак не всі країни були готові його виконувати. Наприклад, Польща заявила, що за підрив "Північних потоків" диверсантів потрібно "нагородити, а не заарештовувати".