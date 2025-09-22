Українська легкоатлетка Анна Рижикова переобрана на новий 4-річний термін в Комісії атлетів Світової легкої атлетики (World Athletics) – всесвітньої керівної організації в легкій атлетиці. Про це повідомила ФЛАУ.

Рижикову вперше було обрано до Комісії у 2022 році. Термін перебування у ній сплив, але на чемпіонаті світу 2025 у Токіо Анну обрали на новий термін – з 2025 до 2029 року.

Крім Рижикової, до Комісії атлетів Світової легкої атлетики приєдналися п’ять нових її членів. Це Андреас Алмгрен (Швеція), Лія Апостоловскі (Словенія), Лізанне де Вітте (Нідерланди, переобрана), Теа ЛаФонд (Домініка) й Джіа Тревізан (Італія).

Ще шість атлетів, яких було обрано у 2023 році, продовжать свою діяльність до чемпіонату світу 2027. Серед них Валері Адамс (Нова Зеландія), Рено Лавіллені (Франція), Аіша Прог-Лер (Ямайка), Дієго Гарсія Каррера (Іспанія), Жасмін Тодд (США) та Адам Джемілі (Велика Британія).

Вибори до Комісії атлетів традиційно відбуваються під час проведення чемпіонатів світу.

