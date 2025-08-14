Українська легкоатлетка виграла етап Срібного Континентального туру в стрибках у довжину
Стрибунка в довжину Ірина Будзинська здобула свою дебютну звитягу на міжнародних змаганнях.
Ірина Будзинська перемогла на етапі Срібного Континентального туру в Єрусалимі, повідомляє Суспільне Спорт.
Українська стрибунка в довжину здобула свою дебютну в професійній кар'єрі перемогу на міжнародних змаганнях. Після першої спроби Ірина показала результат 6.22 м, а потім змогла покращити його – 6.43 м.
Інша українка Анастасія Корчаніна посіла п'яту сходинку на змаганнях з результатом 6.02 м.
