Стрибунка в довжину Ірина Будзинська здобула свою дебютну звитягу на міжнародних змаганнях.

Ірина Будзинська перемогла на етапі Срібного Континентального туру в Єрусалимі, повідомляє Суспільне Спорт.

У Магучіх ледь не відібрали найкращий результат сезону на етапі Континентального туру

Українська стрибунка в довжину здобула свою дебютну в професійній кар'єрі перемогу на міжнародних змаганнях. Після першої спроби Ірина показала результат 6.22 м, а потім змогла покращити його – 6.43 м.

Інша українка Анастасія Корчаніна посіла п'яту сходинку на змаганнях з результатом 6.02 м.

Українські стрибуни з жердиною завоювали медалі на етапі Континентального туру в Данії