Українська компанія у своїх соцмережах повідомила про спільну акцію з VISA та командою Формули 1 Рейсінг Буллз.

Шумахер підписав шолом для іншого легендарного чемпіона Формули 1 – у його сім'ї своя трагедія

У фанатів є можливість виграти VIP-квиток для двох на гран-прі Іспанії, яке відбудеться у Барселоні з 30 травня по 1 червня цього року. Переможці акції отримають унікальний досвід гонки Формули 1, фірмовий мерч Рейсінг Буллз та можливість насолодитися красою столиці Каталонії.

Додамо, що WhiteBit також є повноцінним спонсором футбольної збірної України, Барселони, Трабзонспора тощо. Засновником та керівником криптобіржі з обсягом торгів на сотні мільярдів доларів є харків'янин Володимир Носов. У вересні 2023 року він став головним інвестором Металіста 1925, який наразі виступає у Першій лізі, але може похизуватися одним з найбільших бюджетів в українському футболі.