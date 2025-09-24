Відома українська каратистка Еліна Сєлємєнєва, яка представляє клуб Concordia із Запоріжжя, де тренується під керівництвом Анатолія Михайленка, відповіла на запитання ексклюзивної анкети YeSport.

Улюблений ритуал перед поєдинком або після нього: Перед поєдинком прошу тренера побити мене по спині та по щоках.

Перша значуща купівля у спорті (кімоно, захисне спорядження, інвентар): Це було професійне кімоно. Я настільки раділа цьому, бо тренер замовив мені таке ж, як у нього.

Найдивніший або найбільш неочікуваний подарунок від уболівальників чи знайомих: Коли нас зустрічали минулого року після Прем’єр-ліги в Касабланці. Наші діти та батьки чекали на вокзалі з квітами і зробили маски з нашими обличчями.

Фраза або порада тренера, яка врізалася у пам’ять назавжди: "Хочеш побачити диво – будь дивом".

Перемога, після якої ви зрозуміли, що готові до більшого: Перша перемога на чемпіонаті України, яка дала змогу виступати за національну збірну на чемпіонаті Європи.

Поразка, яка досі болить, але зробила вас сильнішою: Кожна поразка для мене важка (я знаю, що це погано, і намагаюся цього позбутися), але це підштовхує працювати ще більше.

Змагання не за вашим профілем, у яких хотіли б взяти участь: Якщо брати інший вид спорту, то, мабуть, великий теніс.

