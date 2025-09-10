"Українська федерація гімнастики продовжує безкомпромісну боротьбу проти намірів країни-агресора використовувати спорт у пропагандистських цілях.

Будь-яка участь російських гімнастів у міжнародних змаганнях, незалежно від наявності у спортсменів статусу нейтральності, несе загрозу використання такої участі для демонстрації визнання країни-агресора цивілізованим світом. При цьому, нерідкі випадки коли статус нейтральних присуджують спортсменам, які не відповідають встановленим критеріям нейтральності, про що свідчать факти.

Так, багато російських гімнастів, тому числі зі статусом нейтрального атлета, включені до списку "чемпіони терору", як це відображено на сайті ГУР Міністерства оборони України. Українська федерація гімнастики вважає неприйнятною участь у змаганнях, де беруть участь "чемпіони терору".

Безумовно, неучасть українських гімнастів у міжнародних спортивних змаганнях завдає певної шкоди спортивній складовій, що залишає хворобливий осад у наших гімнастів та тренерів, які проробили величезну роботу з підготовки гімнастів до змагань. Однак питання національної безпеки, а саме такої її складової як інформаційна безпека, переважає над будь-якими міркуваннями та особистими почуттями.

Українська федерація гімнастики просить українську спортивну громадськість із розумінням поставитися до можливих бойкотів міжнародних спортивних змагань з боку Української федерації гімнастики. Пасивний протест у вигляді бойкоту міжнародних спортивних змагань є дієвим інструментом тиску на спортивних функціонерів, оскільки змушує їх замислитись – з якого боку барикад вони перебувають.

Але Українська федерація гімнастки не обмежиться одними лише пасивними протестами у вигляді бойкоту міжнародних спортивних змагань та заходів. УФГ продовжуватиме активну боротьбу на юридичному та інформаційному просторі, щоб не допустити використання Sportswashing країною-агресором і водночас гідно представляти українську гімнастику на міжнародних спортивних форумах!" – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, цього року FIG надала нейтральний статус ще п’ятьом гімнасткам з Росії та Білорусі. Дозвіл на участь у міжнародних змаганнях зокрема отримала Ангеліна Мельникова, яка виступає за ЦСКА та є членкинею проурядової партії "Єдина Росія".

