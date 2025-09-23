Колишня чемпіонка світу з професійного боксу, віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова просить допомогти зі збором коштів, які потрібні воїнам на імпланти.

"Друзі, я молю вас, не ставайте байдужими, якби б ви бачили скільки поранених кожного тижня прибуває…

Щоб зберегти кінцівки нашим героям, неймовірні українські лікарі працюють без зупинки, але для результативного лікування потрібні титанові імпланти (стержні Шанца різного діаметра, дуги з титану, інші "детальки" до апаратів зовнішньої фіксації).

Це недешево, бо це титан. І держава не вигрібає з цим постачанням.

Ми, дівчата-волонтери, центрального шпиталю, не опускаємо руки та ще рухаємо цю історію, час від часу отримуючи "подяки" чи "грамоти", але …АЛЕ НАМ ГОЛОВНЕ ПОТРІБНО ЗАКРИВАТИ РАХУНКИ, щоб купляти цей титан.

В тому місяці я оплатила рахунок на суму 27 000.

Всі мої друзі, допоможіть нам з Yana Sikorska зробити наступні проплати, щоб хлопців підняти на ноги", – написала Шатернікова у Facebook та вказала посилання на банку.

