Українська дзюдоїстка відмовилася від українського громадянства – відома нова країна спортсменки
Єлизавета Литвиненко змінила спортивне громадянство.
Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко більше не буде виступати на міжнародній арені під прапором України. Тепер вона буде представляти ОАЕ, про що повідомила Tribuna.com з посиланням на заяву самої Литвиненко.
"Так, це правда", – цитує джерело слова Литвиненко.
Причини свого рішення Єлизавета Литвиненко пояснювати не стала. Литвиненко є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2022 року, також вона вигравала чемпіонат Європи серед кадетів, юніорський Євро та Європейський юнацький олімпійський фестиваль. На Олімпійських іграх 2024 року у Парижі Єлизавета дійшла до чвертьфіналу та у підсумку посіла сьоме місце.
Нагадаємо, що у червні цього року збірна Україна бойкотувала чемпіонат світу з дзюдо через допуск до змагань представників Білорусі під державною символікою.
Нещодавно стало відомо, що два українські юніори-дзюдоїсти Іларія та Ігор Цуркан виступатимуть за збірну Словенії, а 20-річний Олексій Болдирєв – за збірну Польщі.
