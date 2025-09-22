Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко більше не буде виступати на міжнародній арені під прапором України. Тепер вона буде представляти ОАЕ, про що повідомила Tribuna.com з посиланням на заяву самої Литвиненко.

"Так, це правда", – цитує джерело слова Литвиненко.

Причини свого рішення Єлизавета Литвиненко пояснювати не стала. Литвиненко є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2022 року, також вона вигравала чемпіонат Європи серед кадетів, юніорський Євро та Європейський юнацький олімпійський фестиваль. На Олімпійських іграх 2024 року у Парижі Єлизавета дійшла до чвертьфіналу та у підсумку посіла сьоме місце.

Нагадаємо, що у червні цього року збірна Україна бойкотувала чемпіонат світу з дзюдо через допуск до змагань представників Білорусі під державною символікою.

Нещодавно стало відомо, що два українські юніори-дзюдоїсти Іларія та Ігор Цуркан виступатимуть за збірну Словенії, а 20-річний Олексій Болдирєв – за збірну Польщі.

