Українська чемпіонка світу з фехтування проігнорувала спільне фото з представником країни-окупантки
Влада Харькова проявила свою громадянську позицію після тріумфу у Батумі (Грузія).
Українська шпажиста Влада Харькова не захотіла робити спільне фото з росіянином Кирилом Бородачовим, який став віце-чемпіоном світу у чоловічій рапірі.
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Харькова після отримання золотої медалі чемпіонки світу та спільного фото з призерками особистого турніру у шпазі покинула пʼєдестал, коли була спроба зробити спільне фото всіх призерів чергового дня чемпіонату світу з фехтування, який проходить в Батумі (Грузія).
Влада Харькова, нагадаємо, у фіналі перемогла бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 естонку Катріну Лехіс завдяки уколу у додатковій серії.
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