Влада Харькова проявила свою громадянську позицію після тріумфу у Батумі (Грузія).

Влада Харькова – чемпіонка світу з фехтування на шпазі (друга зліва) / FIE

Українська шпажиста Влада Харькова не захотіла робити спільне фото з росіянином Кирилом Бородачовим, який став віце-чемпіоном світу у чоловічій рапірі.

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Харькова після отримання золотої медалі чемпіонки світу та спільного фото з призерками особистого турніру у шпазі покинула пʼєдестал, коли була спроба зробити спільне фото всіх призерів чергового дня чемпіонату світу з фехтування, який проходить в Батумі (Грузія).

Влада Харькова, нагадаємо, у фіналі перемогла бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 естонку Катріну Лехіс завдяки уколу у додатковій серії.

What a nail-biter! Vlada Kharkova ( UKR) clinched the gold with a razor-thin 15-14 win in the women’s epee final!

Kudos to Katrina Lehis ( EST) for an incredible performance and a well-deserved silver!



results: https://t.co/kvDYMpPa9T

live:… pic.twitter.com/l52D6HY0vb — FIE (@FIE_fencing) July 23, 2025

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