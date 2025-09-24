Українська борчиня Алла Белінська, яка виграла золото на нещодавньому чемпіонаті світу в Загребі (Хорватія) у ваговій категорії до 72 кг, зізналася, що головним при досягненні мети є баланс.

– Чемпіонка Європи навесні, тепер – світу. Як тримаєте таку стабільність?

– Стабільність – це не талант і не випадок. Це щоденна дисципліна. У спорті не буває "захотіла – пішла потренувалася, не захотіла – відпочила". Тут щодня треба бути готовою, працювати, навіть коли сил немає. Мене завжди рятує звичка: я вже не думаю "хочу чи не хочу" – я просто роблю.

– Чим доводилось жертвувати під час підготовки?

– Найбільше – харчуванням. Постійний контроль ваги дуже виснажує. Коли всі поруч можуть дозволити собі шматок торта чи піцу, а ти відмовляєшся, бо розумієш: навіть зайвий кілограм може перекреслити твої зусилля. Бували моменти, коли перед змаганнями доводилося буквально ганяти вагу – це і фізично важко, і психологічно. Але я знала, заради чого це роблю.

– Що найважливіше в підготовці?

– Треба тримати баланс: техніка, фізика й психологія. Але в найвідповідальніший момент вирішує характер. Коли обидві суперниці рівні – виграє та, яка більше хоче перемогти.

– На відміну від суперниць, вам доводилося тренуватися й без світла, під час повітряних тривог.

– Було й таке. Коли вимикали світло – ми тренувалися під ліхтариками. Але ніхто не скаржився, нам не важче, ніж воїнам на фронті. Повітряна тривога? Отже, спускаємося в укриття, чекаємо, потім повертаємося й продовжуємо тренування. Головне – дисципліна: якщо здаватися через будь-яку перешкоду, то який сенс в роботі?

– На килимі ви досягли майже усього. Треба шукати нову мотивацію.

– Мені її шукати не треба. Через три роки – Олімпіада, головне змагання життя. Медаль Ігор – мрія, яка не дасть зупинитися, - розповіла Белінська в ексклюзивному інтерв’ю Спорт 24.

