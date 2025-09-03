Українська бійчиня UFC отримала дискваліфікацію – вона провалила допінг-тест
Марина Мороз, яка виступала в UFC, отримала дискваліфікацію на рік.
Марина Мороз провалила ще один тест на допінг. Після фіаско 25 червня українка провалила допінг-тест і 16 липня, повідомляє UFC.
У крові 33-річної українки виявили мельдоній. Через це Марина Мороз отримала дискваліфікацію строком у 1 рік.
Українка надавала документи, що вона приймала мельдоній за рецептом лікаря для лікування певних симптомів. Але Марина не повідомила належним чином UFC чи CSAD, що й призвело до дискваліфікації.
Тепер українська бійчиня зможе брати участь в турнірах UFC не раніше 17 липня 2026 року. Востаннє Мороз виходила в октагон у березні 2024 року – тоді українка зазнала поразки проти Джоанн Вуд.
